В большинстве российских регионов наблюдается рост рынка новых автомобилей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» за первые четыре месяца текущего года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты агентства, в 52 регионах нашей страны наблюдается рост рынка. Наилучшая рыночная динамика при этом зафиксирована в Республике Тыва (+77,2%). Более чем на 30% выросли продажи новых автомобилей в Ненецком АО (+39,4%) и на Камчатке (+32,5%).

Из крупных региональных рынков двузначный рост отмечен также в субъектах Сибирского ФО – Красноярском крае (+23,5%), Кемеровской (+18,5%) и Новосибирской (+12,8%) областях. Отметим и Подмосковье (+11,5%), которое занимает второе место в стране по объему рынка новых машин.

В остальных российских регионах наблюдается отрицательная динамика авторынка. Сильнейший спад зафиксирован на Чукотке (-20,8%) и в Дагестане (-20,3%). В то же время меньше новых машин стали покупать жители столичных мегаполисов – Москвы (-7%) и Санкт-Петербурга (-3,2%).

О том, что происходит с рынком новых легковых автомобилей в других российских регионах, можно прочитать в специально подготовленном пресс-релизе.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».