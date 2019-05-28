«Автотор» в июне начнет производство внедорожника BMW X7

Калининградский завод "Автотор" в июне планирует начать производство флагманского внедорожника BMW X7. Об этом агентству "РИА Новости" сообщил источник на предприятии, уточнив, что новинку будут выпускать по принципу мелкоузловой сборки.

Напомним, в первом квартале 2019 года "Автотор" завершил модернизацию производственной площадки по выпуску автомобилей BMW. Целью реконструкции производственной площадки по выпуску автомобилей BMW является увеличение объема выпускаемой продукции до 28 тысяч автомобилей в год. Для этого была проведена модернизация транспортной системы сборки шасси, финального конвейера двух линий и полный капитальный ремонт всех помещений – производственных, бытовых, санитарно-технических, включая замену системы освещения.

Как стало известно ранее, BMW планирует построить завод в особой экономической зоне в поселке Храброво Калининградской области, получив прямой выход к порту на Балтике, пишет агентство "Прайм". По оценкам портала Wards Auto, потенциальный объем инвестиций компании может составить 270-290 млн долларов. Источник "РИА Новости", в свою очередь, отмечает, что пока никаких решений BMW не принял и по-прежнему рассматривает оба варианта строительства отдельного завода – как на территории "Автотора", так и в индустриальном парке "Храброво".

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры BMW реализовали 13085 автомобилей – на 20% больше, чем годом ранее. В результате баварский бренд стал лидером премиального сегмента в России. Как отмечает генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт, продолжительному росту BMW на российском рынке способствует, прежде всего, самая «молодая» линейка автомобилей в премиум-сегменте. «Мы полностью обновили линейку BMW X, а это ключевые модели для рынка страны. Ценообразование тоже играет большую роль», – заявил он.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».