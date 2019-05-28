Продажи автомобилей Bentley в России выросли более чем вдвое

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка новых автомобилей Bentley в России составил 51 единицу, что на 113% (более чем в 2 раза) выше результата годичной давности (24 шт.).

При более детальном рассмотрении рынка люксовых автомобилей очевидно, что основной рост по данной марке произошел за счет появления на рынке новой модели - Continental GT, на которую пришлось свыше половины апрельских продаж Bentley - 27 экземпляров. Второе место по покупательским предпочтениям - у Bentayga (24 шт.). Других моделей бренда в прошлом месяце россияне не приобретали.

Более половины от общего количества купленных Bentley пришлось на Москву и Московскую область (22 и 6 шт. соответственно), 7 таких автомобилей получили «прописку» в Санкт-Петербурге, 3 - в Краснодарском крае, 2 - на Камчатке. Еще в 11 субъектах РФ приобретено по 1 экземпляру Bentley.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи автомобилей Bentley растут на фоне роста всего рынка люксовых автомобилей в нашей стране (в апреле суперкары показали «плюс» 12%).

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