Группа PSA может остаться без специнвестконтракта, дающего доступ к промсубсидиям. Как пишет газета «Коммерсант», правительство предлагает французскому автоконцерну PSA предусмотреть в рамках СПИК локализацию компонентов для легких коммерческих автомобилей, на которые приходится до 80% от всех продаж PSA в России, или же вовсе отказаться от производства LCV.

Минимальные условия о сварке и окраске в рамках СПИК распространяются только на легковой сегмент, а для LCV обязательства выше, поскольку они должны согласовываться с другими контрактами в сегменте, пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. В Минпромторге согласны и говорят, что СПИК в коммерческом сегменте должны включать локализацию двигателя, коробки передач и систем управления.

Напомним, PSA подал заявку на заключение СПИК в апреле. По идее вице-премьера Дмитрия Козака все концерны должны подписать СПИК до июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям (де-факто компенсации утильсбора), без них производство в России будет нерентабельным.

По легковым автомобилям в рамках СПИК PSA собирается производить автомобили, выполняя операции по сварке и окраске, а также локализовать двигатель. О том, что концерн рассматривает возможность создания в России производства двигателей, в «ПСМА Рус» сообщали в начале 2018 года, однако теперь речь идет именно о сборке, говорят источники в отрасли.

PSA гораздо выгоднее в рамках СПИК развивать LCV, нежели легковой сегмент, полагает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. По его словам, с объемами продаж PSA наращивать локализацию LCV концерну будет сложно: оптимальный уровень – сварка и окраска, а также закупка объемных компонентов, например бамперов и сидений, в России. Эксперт допускает, что PSA может закупать сложные компоненты вроде двигателей, например, на ГАЗе. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитал» также считает, что при таком низком объеме добиваться локализации на уровне традиционно российских концернов экономически неэффективно, а в случае закупки компонентов в России возникнет необходимость адаптировать модели под них.