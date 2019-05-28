Fiat разработал спецпредложения на покупку модели Doblo

Компания FCA Rus разработала специальное предложение для потенциальных покупателей автомобилей Fiat Doblo Cargo и Fiat Doblo Panorama, которое действует с 20 мая по 7 июня 2019 года.

Так, при покупке Fiat Doblo с 20 мая по 2 июня коммерческая организация может приобрести данную модель и ее модификации в лизинг от 448 рублей в день. Кроме того, будущим владельцам Fiat Doblo предоставляется два ТО в подарок, сообщает пресс-служба FCA Rus.

В эти даты обменять старый автомобиль на новый Fiat Doblo можно с выгодой до 110 тыс. рублей. Для оформления программы «Трейд-Ин» срок владения старым автомобилем должен составлять не менее 3 месяцев. Также при оформлении кредита на 2 года будущие владельцы Fiat Doblo получают кредитную ставку от 0,1%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2019 года российские дилеры Fiat Professional начали продажи новой версии Fiat Doblo Combi с двигателем 1,4 л мощностью 120 л.с. (T-Jet). Напомним, автомобиль уже представлен в двух версиях: Doblo Cargo – цельнометаллический грузовой фургон с грузоподъемностью до 900 кг и пассажирский Doblo Combi, рассчитанный на 5 человек и грузоподъемностью до 425 кг. Обе версии имеют 4-цилиндровый двигатель 95 л.с. с объемом 1,4 литра, оснащены 5-ступенчатой механической коробкой передач с передним приводом. Версия Combi поставляется в Россию с короткой колесной базой, а версия Doblo Cargo с двумя типами баз: короткой и длинной. Цены на грузовую версию Fiat Doblo Cargo начинаются от 1 млн 089 тыс. рублей, на пассажирскую модель Fiat Doblo Combi – от 1 млн 189 тыс. рублей, новая модификация с двигателем 1,4 - 120 hp (T-Jet) – от 1 млн 289 тыс. рублей.