29.05.19 Прочитали 553 раз

Fiat разработал спецпредложения на покупку модели Doblo

Fiat разработал спецпредложения на покупку модели Doblo

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Компания FCA Rus разработала специальное предложение для потенциальных покупателей автомобилей Fiat Doblo Cargo и Fiat Doblo Panorama, которое действует с 20 мая по 7 июня 2019 года.

Так, при покупке Fiat Doblo с 20 мая по 2 июня коммерческая организация может приобрести данную модель и ее модификации в лизинг от 448 рублей в день. Кроме того, будущим владельцам Fiat Doblo предоставляется два ТО в подарок, сообщает пресс-служба FCA Rus.

В эти даты обменять старый автомобиль на новый Fiat Doblo можно с выгодой до 110 тыс. рублей. Для оформления программы «Трейд-Ин» срок владения старым автомобилем должен составлять не менее 3 месяцев. Также при оформлении кредита на 2 года будущие владельцы Fiat Doblo получают кредитную ставку от 0,1%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2019 года российские дилеры Fiat Professional начали продажи новой версии Fiat Doblo Combi с двигателем 1,4 л мощностью 120 л.с. (T-Jet). Напомним, автомобиль уже представлен в двух версиях: Doblo Cargo – цельнометаллический грузовой фургон с грузоподъемностью до 900 кг и пассажирский Doblo Combi, рассчитанный на 5 человек и грузоподъемностью до 425 кг. Обе версии имеют 4-цилиндровый двигатель 95 л.с. с объемом 1,4 литра, оснащены 5-ступенчатой механической коробкой передач с передним приводом. Версия Combi поставляется в Россию с короткой колесной базой, а версия Doblo Cargo с двумя типами баз: короткой и длинной. Цены на грузовую версию Fiat Doblo Cargo начинаются от 1 млн 089 тыс. рублей, на пассажирскую модель Fiat Doblo Combi – от 1 млн 189 тыс. рублей, новая модификация с двигателем 1,4 - 120 hp (T-Jet) – от 1 млн 289 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование спецпредложения трейд-ин fiat fiat doblo

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Fiat Doblo получил в России более мощный двигатель

29 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Мировому авторынку готовят нового лидера («Коммерсант»)

27 мая 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Российский парк LCV: основные показатели

22 сентября 2017

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью