Замглавы ГИБДД предложил увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Многие водители уже привыкли и к камерам видеофиксации, и к штрафам за нарушения, которые фиксируются этими камерами. Они оплачивают наложенные суммы со скидкой и продолжают ездить с нарушениями, сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление замглавы ГИБДД Александра Быкова на заседании Общественной палаты РФ. "Это говорит о том, что санкция (наказание) на сегодняшний день свою профилактическую роль не реализует... Основная цель административного наказания не достигается. Основная часть населения воспринимает (штрафы) как обычную плату за проезд", - заявил на заседании Александр Быков.

Он также привел следующую статистику: ежегодно число нарушений ПДД, зарегистрированных фотофиксацией, растет на 10%". Замглавы ГИБДД России уверен: если бы водитель знал, что с каждым разом фиксации нарушения сумма штрафа будет повышаться, и значительно, ситуация на дорогах изменилась бы в лучшую сторону.

Быков также признал, что какое-то число от вынесенных постановлений обжалуется - в прошлом году это было 0,6% от вынесенных постановлений. Основная часть жалоб была связана с тем, что за рулем находилось не то лицо, на которое выписано постановление. Но были и технические ошибки, связанные с недостатками самой системы видеофиксации, которую будут продолжать совершенствовать.

Пока не понятно, выльется ли замечание Быкова в дальнейшие шаги по конкретным изменениям административного Кодекса, но то, что в ГИБДД и в профильных минситерствах и ведомствах зреют предложения по ужесточению наказаний для нарушителей (и некоторые из них уже обсуждаются депутатами ГосДумы) - давно не секрет. Так, в феврале 2019 года стало известно о предложениях ввести штрафы "за опасное вождение", за отказ уступить дорогу пешеходам на "зебрах", за повторный отказ уступить дорогу. В апреле появилось предложение создать "базу злостных нарушителей" и ряд других.