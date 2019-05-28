Мировой авторынок в апреле снизился на 7%

Мировой авторынок в апреле снизился на 6,9% до 7 млн 199 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 88 млн 710 тыс. машин. По итогам чутырех месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 29 млн 731 тыс. единиц (-6,6%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в апреле было реализовано 1 млн 935 тыс. машин (-14,3%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется десятый месяц подряд на фоне торможения экономического роста страны и торговых споров с США. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 330 тыс. машин, что соответствует прошлогоднему результату.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в апреле также остались на прежнем уровне и составили 1 млн 382 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 10,8% до 340,7 тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что в условиях общего замедления экономического роста в стране российский авторынок в апреле показал падение, несмотря на действие госпрограмм стимулирования спроса.

В Южной Америке местные дилеры продали 256,8 тыс. автомобилей, что на 9,9% меньше, чем в апреле прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (374,1 тыс. шт., +3,4%), Канаду (184,3 тыс. шт., -3,6%) и Корею (151,5 тыс. шт., -3,7%).