КАМАЗ не будет выплачивать дивиденды за 2018 год

На прошедшем очередном заседании Совета директоров КАМАЗа были даны рекомендации по распределению чистой прибыли компании, полученной по результатам 2018 года, в размере 27,2 млн рублей. Всю сумму рекомендовано направить на формирование резервного фонда КАМАЗа, дивиденды по результатам деятельности компании за 2018 год не выплачивать, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, по итогам 2018 года КАМАЗ получил чистую прибыль по РСБУ в размере 27,2 млн рублей. Согласно опубликованным данным, выручка компании составила 151 млрд 100 млн рублей – рост на 4% по сравнению с 2017 годом. За отчетный год было реализовано грузовых автомобилей на сумму 115 млрд 292 млн рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

Так, в России и на внешних рынках в прошлом году было реализован 38382 грузовых автомобиля «КАМАЗ» (+0,5%). Как отмечается, несмотря на стагнацию в строительном секторе и завершение крупных инфраструктурных проектов компании по итогам 2018 года удалось удержать долю на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) на уровне 41% и выйти на новый рынок электрического пассажирского транспорта.

Общая величина оборотных и внеоборотных активов к концу 2018 года увеличилась на 31 млрд 735 млн рублей и составила 179 млрд 899 млн рублей. Чистые активы КАМАЗа по состоянию на 31 декабря 2018 года составили 45 млрд 161 млн рублей, сохранившись на уровне предыдущего года, что говорит о стабильном положении компании.

В 2018 году продолжилась подготовка к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5. Для запуска в серийное производство первой модели новейшей линейки продукции – магистрального тягача КАМАЗ-54901 кардинально изменены подходы к техпроцессу и все основные площадки компании. В частности, построен новый завод каркасов кабин, где применены передовые технические решения, запущено производство нового семейства рядных шестицилиндровых двигателей «КАМАЗ». Кроме того, КАМАЗ представил на рынке уникальную модель пассажирской автотехники на электротяге – электробус, поставки которого активно осуществляются в рамках контракта с «Мосгортрансом». Продолжились работы по развитию беспилотного автотранспорта, в разработке которого КАМАЗ сохраняет лидирующие позиции.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», согласно бизнес-плану на 2019 год, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 39 тысяч грузовиков, из них 33 тысячи машин – на российском рынке, 6 тысяч – на рынках зарубежных стран. Бизнес-планом в 2019 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму до 15 млрд рублей.