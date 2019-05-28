Каждый десятый дилер LCV – в Москве

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в России насчитывается 1433 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легких коммерческих автомобилей (на апрель 2019 года). При этом больше всего их находится в Москве.

Как отмечается, в столице нашей страны числится 143 дилера LCV, что составляет 10% от общего количества. В Санкт-Петербурге таковых работает 93, в Московской области – 74. Таким образом, на три столичных региона приходится примерно пятая часть всех дилеров легкой коммерческой техники.

В остальных субъектах РФ этот показатель составляет менее 50, например: Краснодарский край (49), Самарская область (48), Тюменская область (47), Челябинская область (46), Свердловская область (45), Татарстан (45), Нижегородская область (43), Башкортостан (41).

Отметим также, что более подробная информация о дилерах содержится в отчете «Дилерские сети автопроизводителей в РФ», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

* Без учета отдельных сервисных центров