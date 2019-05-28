Более 70 автомобилей Fiat Ducato попали под отзыв в России

Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 71 автомобиля Fiat Ducato, реализованных с мая 2018 года. Причиной отзыва является возможное несоответствие, выявленное в процессе производства дроссельного корпуса, в результате чего может произойти отсоединение муфты подачи воздуха в дроссельный корпус с последующим зажиганием контрольной лампы неисправности двигателя и потерей мощности, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена замена имеющихся металлических хомутов и муфт на новые с характеристиками, позволяющими обеспечить правильную фиксацию муфты интеркулера на дроссельном корпусе. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 1 автомобиля Fiat Ducato, реализованного в январе 2019 года. Причиной отзыва транспортного средства стало возможное соприкосновение между трубопроводами подачи и возврата топлива. На автомобиле должна быть произведена установка в правильное положение трубопроводов для предотвращения их соприкосновения.

Также отзыву подлежали 58 автомобилей Chrysler Pacifica, реализованных с июля 2017 года. Причиной отзыва является доступ к механизму аварийной разблокировки АКП, который может осуществляться путем снятия кнопки (заглушки) без использования отвертки или подобных инструментов. Если эта кнопка (заглушка) случайно вытягивается наружу, автомобиль может без предупреждения неожиданно начать движение. На автомобилях должна быть произведена замена заглушки, которая не открывается без использования отвертки или аналогичного инструмента.

Кроме того, отзыву подлежали 743 автомобиля Jeep Wrangler, реализованных с апреля 2010 года. Причиной отзыва является газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, который может разрушиться из-за избыточного внутреннего давления при обычном срабатывании подушек безопасности. Возникновение данной неисправности наиболее вероятно на автомобилях, долгое время находившихся в условиях высокой влажности. На автомобилях должна быть произведена замена газогенератора подушки безопасности переднего пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.