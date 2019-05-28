Российский рынок новых автобусов в апреле вырос на 17%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) составил 1,4 тыс. единиц, что на 17,1% больше, чем в апреле 2018 года. Тем не менее, по итогам 4 месяцев динамика пока отрицательная (-2,5%): очевидно, здесь сказывается январское падение продаж, когда реализация автобусов упала сразу на четверть.

Лидерство в апреле принадлежит по-прежнему отечественному производителю ПАЗ, на долю которого пришлось 50% от общего объема. В количественном отношении это составляет 708 автобусов, что на 34,9% больше, чем год назад. Далее идут также отечественные LIAZ (319 шт.; -6,2%) и NEFAZ (116 шт.; +110,9%).

Самой популярной моделью автобусного рынка в нашей стране остается высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205, результат которого в апреле 2019 года составил 347 единиц (+42%).

Более 30% рынка новых автобусов пришлось на Москву и Московскую область (cуммарный показатель - 464 экземпляров; +1,8% по сравнению с апрелем 2018 года). Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (79 шт.; +276%).