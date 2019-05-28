28.05.19 Прочитали 145 раз

Новый Nissan Qashqai в апреле стал бестселлером марки в России

Новый Nissan Qashqai в апреле стал бестселлером марки в России

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Nissan в апреле реализовали 2528 автомобилей – на 55% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года в России было продано 21813 автомобилей Nissan, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,0%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в апреле стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 42% до 902 штук. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail с показателем 736 реализованных машин, что на 52% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Nissan начали продажи  обновленного кроссовера Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Цены на новинку составляют от 1 млн 290 тысяч до 1 млн 970 тыс. рублей.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи nissan nissan qashqai

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