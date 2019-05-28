«Авилон» провел ребрендинг подразделения автомобилей с пробегом

Автомобильная группа «Авилон» провела ребрендинг направления по продаже автомобилей с пробегом. В новом логотипе название «Avilon» теперь исполнено латиницей, а слово «Трейд» замещено на «Автомобили с пробегом», сообщает пресс-служба дилера. Как отмечается, новая айдентика станет внешним отражением развития направления и внутренних перемен, произошедших с момента основания подразделения.

За пятилетний период подразделением «Автомобили с пробегом» реализовано более 30 тыс. автомобилей, заняты лидирующие позиции по продаже авто по программам производителей (JLR Approved, Mercedes-benz Certified, DasWelt Auto), лучшее направление среди автомобильных дилеров России по итогам проведения ежегодной премии «РОАД 2018».

«Авилон» первый среди других дилеров стал публиковать на своем сайте полную историю обслуживания автомобиля с проверкой его технического состояния более чем по 150 различным пунктам. Каждый автомобиль без исключения проходит предпродажную подготовку, которая в обязательном порядке включает в себя химчистку и полировку, таким образом автомобиль готов к эксплуатации «прямо здесь и сейчас» в шоу-руме. Единый подход предусмотрен для всех автомобилей от масс до люкс-сегмента.

«Avilon. Автомобили с пробегом» сегодня – это четыре шоу-рума с высоким уровнем сервиса, отвечающих самым передовым стандартам авторитейла, гарантия юридической чистоты и клиентоориентированное сопровождение на всех этапах взаимодействия с компанией. Продажи автомобилей с пробегом в 2018 году выросли на 62% и составили 8588 шт. Мы ожидаем, что ребрендинг окажет положительное влияние на динамику продаж и позволит увеличить наши показатели на 20% по итогам 2019 года», – заявил директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский.

Согласно оценкам аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля официальных дилеров на вторичном авторынке на сегодняшний день не превышает 12%. При этом в последние два – три года направление автомобилей с пробегом стало развиваться очень активно, и на рынке появилось очень много инструментов, направленных на привлечение покупателя в дилерский центр и в банк за кредитом. По прогнозу экспертов, доля официальных дилеров в продажах автомобилей с пробегом будет расти и вполне может достигнуть 25 – 30% к 2022 году.

По итогам четырех месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 619,3 тыс. единиц, что на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.