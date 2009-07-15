В первой половине 2009 года импорт легковых автомобилей в РФ сократился на 71%

За первые 6 месяцев 2009 года в Россию было ввезено 284,4 тысячи легковых автомобилей, что на 71% меньше чем за аналогичный период прошлого года (984,2 тыс. шт.). При этом в июне в нашу страну было ввезено 47,3 тысячи машин, что на 74% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в первом полугодии юридические лица больше всего импортировали автомобили Nissan (34268 шт.), Chevrolet (28699 шт.) Toyota (27747 шт.), Hyundai (24600 шт.) и Kia (23932 шт.). На эти пять марок приходится почти половина (48,9%) импорта. Среди прочих брендов с относительно значимыми объемами импорта аналитики «АВТОСТАТ» выделяют Mitsubishi, Mazda, Peugeot, Daewoo и Ford, Honda, Suzuki, Opel и Audi. В тоже время более чем в 10 раз сократился ввоз автомобилей таких марок как Renault и Skoda, сборка которых налажена в России.

По словам директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова доля подержанных автомобилей в нынешнем году сократилась почти в 20 раз и составляет теперь порядка 3%. Годом ранее на «секонд-хенд» приходилось примерно 20% от общего объема импорта юридическими лицами. Сергей Целиков также отмечает, что в перовой половине текущего года импортеры продолжали активно ввозить машины 2008 года выпуска. По данным "АВТОСТАТ" за прошедшие 6 месяцев границу пересекли 160 тысяч прошлогодних иномарок, что соответствует 56,4% от общего объема импорта.