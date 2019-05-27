28.05.19 Прочитали 210 раз

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

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Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса. Выпускаемые в России модели – Е 200, Е 200 4MATIC, Е 220 d 4Matic - оснащены 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, бензиновым двигателем мощностью 197 л.с. или дизельным 194 л.с., сообщает пресс-служба  Mercedes-Benz.

Как отмечается, в апреле этого года собранные в России автомобили Е-Класса успешно прошли краш-тест в Германии и получили высокую оценку пассивной безопасности от немецких коллег из подразделения контроля качества.

Напомним, новый завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz «Московия» начал работу в начале апреля. Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро. Первой моделью Mercedes-Benz российского производства стал седан Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 12392 легковых автомобилей и внедорожников, что на 4% выше показателя годичной давности.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство премиум-марки mercedes-benz mercedes-benz e-class

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