BMW построит в России новый завод

Баварский производитель автомобилей премиум-класса BMW готовится подписать специнвестконтракт, согласно которому в России будет построен завод с очень выгодным с точки зрения логистики расположением.

По данным источников Wards Auto, BMW планирует построить завод в особой экономической зоне в поселке Храброво Калининградской области. Во-первых, это обеспечит лучшее расположение с точки зрения логистики - доставка оборудования и сборочных комплектов будет осуществляться морским путем. Во-вторых, производство в ОЭЗ предоставляет резиденту определенные финансовые льготы в течение первых шести лет работы, пишет "Российская газета".

Планируемая мощность предприятия - 35 тыс. автомобилей в год, что сопоставимо с объемом российских продаж BMW в прошлом году. По оценкам аналитиков, на строительство завода потребуется от 270 до 290 млн долларов США. Подробности об условиях СПИКа будут сообщены после его подписания.

Напомним, BMW вынашивает планы о создании завода в России с 2013 года. В настоящее время автомобили BMW выпускаются на калининградском заводе "Автотор", где производятся седаны 3, 5 и 7 Series, а также вся линейка кроссоверов, представленных на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры BMW реализовали 13085 автомобилей – на 20% больше, чем годом ранее. В результате баварский бренд стал лидером премиального сегмента в России. Как отмечает генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт, продолжительному росту BMW на российском рынке способствует, прежде всего, самая «молодая» линейка автомобилей в премиум-сегменте. «Мы полностью обновили линейку BMW X, а это ключевые модели для рынка страны. Ценообразование тоже играет большую роль», – заявил он.