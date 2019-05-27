Lamborghini открыл новый дилерский центр в Краснодаре

В Краснодаре состоялось открытие нового дилерского центра Lamborghini в Южном Федеральном округе. Новый дилерский центр Lamborghini Краснодар будет оказывать полный спектр услуг, включающий в себя продажу как новых автомобилей, так и автомобилей по программе Selezione Certified Pre-Owned, сообщает пресс-служба итальянской марки. Также дилерский центр будет осуществлять сервисное обслуживание и ремонт, продажу запасных частей и аксессуаров, услуги по программам Trade-in и Lamborghini Financial Services, в рамках которых клиентам предлагаются эксклюзивные пакеты страхования и лизинга.

Дилерский центр Lamborghini Краснодар площадью 380 кв.м полностью отвечает стандартам корпоративного стиля и дизайна CI/CD Lamborghini. Помещение нового шоу-рума рассчитано на экспонирование двух автомобилей. На данный момент в зале представлены суперспортивный кроссовер Urus и спорткар Aventador SVJ. Сервисный цех площадью 130 кв.м с двумя рабочими постами позволит осуществлять все виды технических работ: кузовной ремонт, шиномонтаж, регулировку сход-развала, балансировку колес до размера 23 дюйма включительно, калибровку всех современных ассистентов автомобиля и многое другое. Рабочий потенциал нового сервиса составит почти 600 часов в месяц. Складские помещения центра, примыкающие к сервисному цеху, предусматривают также услугу сезонного хранения шин.

«Lamborghini Краснодар – четвертый дилерский центр на территории Российской Федерации. Его открытие является стратегически важным этапом развития марки в России и, конечно, мы рассчитываем на успешные показатели продаж. После выхода первого супер-SUV Россия приобрела статус одного из значимых рынков для компании Lamborghini. Новый дилерский центр в Краснодаре — закономерный шаг по укреплению позиций бренда», – заявил глава марки Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ Константин Сычев.