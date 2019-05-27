Skoda представила первый серийный электромобиль

Компания Skoda представила модель Citigo-e iV, которая стала первым серийным автомобилем чешской марки, оснащенным полностью электрической силовой установкой.

Skoda Citigo-e iV разделил основные узлы и агрегаты с Volkswagen e-Up, сообщает портал Autonews.ru. Автомобиль оснащен электрическим двигателем, развивающим 83 л. с. и 210 Н•м крутящего момента. Мотор позволяет компакт-кару ускоряться с места до «сотни» за 12,5 секунд и ездить с максимальной скоростью 130 км/ч.

Двигатель питается от 60-амперного блока литийионных батарей на 36,8 кВт•ч, который расположен под полом автомобиля. Заявленный максимальный пробег без подзарядки составил 265 км. В зависимости от типа зарядного устройства на пополнение запаса аккумуляторов уйдет от 1 до 12,5 часов.

Напомним, Citigo-e iV разработан на базе прототипа Vision iV, который был представлен на Женевском автосалоне этой весной. В основу новинки легла модульная платформа MEB концерна Volkswagen, разработанная специально для автомобилей с полностью электрическими силовыми установками.

В течение следующих четырех лет Skoda Auto осуществит самую масштабную в истории компании инвестиционную программу, выделив около 2 млрд евро на развитие электромобилей и цифровых технологий. К концу 2022 года чешский бренд представит свыше 30 новых моделей, более 10 из которых будут частично или полностью работать на электротяге.

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