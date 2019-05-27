Jaguar Land Rover открыл новый дилерский центр в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону состоялось открытие обновленного дилерского центра Jaguar Land Rover «ААА Моторс», здание которого было выполнено в соответствии с передовой дизайн-концепцией ARCH.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, пространство нового шоу-рума, занимающее 770 кв.м, позволяет разместить 9 автомобилей одновременно, предлагая посетителям возможность познакомиться со всеми представителями актуального модельного ряда компании Jaguar Land Rover. Особенное место среди них отведено Jaguar I-Pace – первому полностью электрическому динамичному кроссоверу британского бренда.

Сервисная зона с 9 подъемниками, занимающая 3045 кв.м, позволяет производить весь спектр сервисных услуг в соответствии с высшими стандартами качества компании, а склад площадью 560 кв.м предоставляет широкий ассортимент оригинальных запасных частей в наличии.

Гости «ААА Моторс» также могут посетить отдельную демонстрационную зону в 200 кв.м, где представлены сертифицированные автомобили Jaguar и Land Rover с пробегом, реализуемые по программе Approved. Посетителям также доступны зоны отдыха, продажи аксессуаров и сувенирной продукции, конфигуратор и кафе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года в России было реализовано 3282 автомобиля Jaguar и Land Rover, что на 10% ниже показателя годичной давности. С начала года на российском рынке был продан 2645 внедорожников Land Rover (-9%), в то время как продажи Jaguar составили 637 автомобилей (-14%).