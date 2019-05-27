КАМАЗ и Daimler открыли новый завод по производству кабин

В Набережных Челнах состоялось открытие нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков «КАМАЗ» и Mercedes-Benz. Управлять данным производством будет совместное предприятие двух компаний «Даймлер КАМАЗ Рус». Общий объем инвестиций в создание завода каркасов кабин составил более 14 млрд. рублей, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Напомним, совместное строительство завода каркасов кабин началось в марте 2016 года.

Мощность завода составляет 55 тыс. кабин в год. Каркасы кабин будут поставляться на сборочный конвейер КАМАЗа и сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz в Набережных Челнах. Ввод в эксплуатацию нового предприятия площадью более 60 тысяч кв.м позволит обеспечить создание 700 новых рабочих мест.

Как отмечается, производство обладает самым высоким уровнем автоматизации в России. На его территории расположены цеха сварки, окраски кабин и логистики, энергоцентр. После сварки каркасы кабин по конвейеру поступают на второй этаж, после чего они попадают на линию катафореза и окраски, а затем на линию сушки. Далее следует зона логистики, где они отгружаются на сборочные конвейеры КАМАЗа и «ДК Рус» для последующей сборки и монтажа на шасси.

По словам гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина, запуск нового завода каркасов кабин стал важным пунктом реализации инвестиционной программы на пути к переходу КАМАЗа к производству автомобилей поколения К5. Выпуск первой модели перспективного модельного ряда – магистрального тягача КАМАЗ-54901 уже начался. Как сообщалось ранее, в конце 2020 года на рынок планируется вывести самосвал КАМАЗ-6595, который адаптирован для работы в строительном секторе.

В свою очередь, генеральный директор «Даймлер КАМАЗ Рус» Андреас Дойшле отметил, что реализация проекта завода кабин позволяет концерну оказать поддержку компании «КАМАЗ» в обновлении и модернизации модельного ряда.

Напомним, вместе с новой кабиной автомобили «КАМАЗ» нового поколения получат новый рядный шестицилиндровый двигатель Р6. В 2019 году предприятие приступит к серийной сборке двигателей семейства Р6. Новая линия рассчитана на выпуск 12 тыс. силовых агрегатов в год.

В мае 2018 года КАМАЗ и «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали с Минпромторгом РФ специнвестконтракт (СПИК). Речь идет о документе по развитию модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и Mercedes-Benz и модернизации мощностей для их производства. Срок реализации контракта – 10 лет. Реализация СПИКа стоимостью 46,5 млрд рублей позволит создать на имеющихся производственных мощностях высокотехнологичное компактное и энергоэффективное производство для выпуска современных коммерческих грузовых автомобилей в объемах 55-60 тыс. единиц в год. При этом инвестиции со стороны КАМАЗа составят 38,6 млрд рублей, со стороны «Даймлер КАМАЗ Рус» – 7,7 млрд рублей. Этот же СПИК предусматривает создание новых двигателей Р6 и организацию производства лонжеронов. Совместно компании реализуют локализацию каркасов кабин и общих деталей, используемых для производства грузовиков обоих брендов.