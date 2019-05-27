В России выпущен 70-тысячный Ford Transit

Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 70-тысячный автомобиль Ford Transit с момента начала производства модели в январе 2012 года. Юбилейным стал цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей белого цвета, оснащенный дизельным двигателем Duratorq 2,2 л мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатой МКП, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Сегодня на заводе в Елабуге налажено производство четвертого поколения Ford Transit по технологии полного цикла, включающего процесс сварки, окраски и сборки. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси с различными типами привода включая 4WD.

Напомним, ранее Ford объявил о реструктуризации бизнеса в России: компания покидает рынок легковых автомобилей и сконцентрирует усилия на дальнейшем укреплении позиций Ford Transit на рынке легкого коммерческого транспорта. За последние три года продажи Ford Transit выросли более чем на 200%, что позволило модели выйти в лидеры сегмента среди иностранных брендов.