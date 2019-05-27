УАЗ «Патриот» получил расширенное опциональное оснащение

Ульяновский автозавод расширил опциональное оснащение своего флагманского внедорожника УАЗ «Патриот». Теперь знакомыми по специальной версии Life Style опциями можно укомплектовать и более доступные исполнения модели, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Внедорожники УАЗ «Патриот» с пересмотренным списком дополнительного оборудования поступят в продажу в июне 2019 года.

Так, для УАЗ «Патриот» в комплектациях «Классик» и «Оптимум» опционально стали доступны аудиосистема с четырьмя динамиками и поддержкой формата mp3 (10900 рублей) и пластиковый кожух запасного колеса с надписью «Patriot» (4490 рублей). Для исполнения «Классик» можно заказать систему парковки с датчиками в заднем бампере и аудиооповещением за 6900 рублей, а такая же опция для «Оптимума», но с дополнительными сонарами в переднем бампере, обойдется в 10900 рублей.

Также покупатели смогут дополнить УАЗ «Патриот» в комплектациях «Классик» и «Оптимум» пакетом «Безопасная парковка» (с камерой заднего вида и только в сочетании с пакетом «Мультимедиа») – за 9900 и 14900 рублей соответственно.

Ещё одно новшество в списке оснащения касается всех комплектаций УАЗ «Патриот». Легкосплавные колеса «Футбол» (шины – размерностью 235/70 R16), которые сейчас по умолчанию предлагаются только для версии Life Style, в качестве опции будут доступны для флагманского внедорожника в любом исполнении – за 22900 рублей для «Классика» и «Оптимума» и за 4900 рублей для «Престижа». А для машин в комплектации «Максимум» литые диски «Футбол» предлагаются без доплаты.

Напомним, в марте этого года в продажу поступили внедорожники УАЗ «Патриот» в специальной версии Life Style. Автомобили отличает новый цвет, детали интерьера и особенности комплектации. Стартовая цена новинки составляет 994 тыс. рублей, без учета спецпредложений. Тираж спецсерии не превысит 300 автомобилей.

Что касается планов по дальнейшей модернизации УАЗ «Патриот», то сейчас ведется подготовка к установке на внедорожник автоматической коробки передач от бельгийской компании Punch. Новая 6-ступенчатая гидромеханическая трансмиссия появится на УАЗ «Патриот» во второй половине 2019 года. В моторную линейку флагманской модели вернется также дизельный двигатель.

Отметим, что УАЗ «Патриот» является самой продаваемой моделью Ульяновского автозавода на российском рынке. Всего по итогам марта российские дилеры УАЗа реализовали 3089 автомобилей – на 9% больше, чем годом ранее. За четыре месяца 2019 года в России было продано 11179 автомобилей УАЗ, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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