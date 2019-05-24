Около 1,7 тысячи автомобилей Mazda 3 попали под отзыв в России

Компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 1678 автомобилей Mazda 3, реализованных c сентября 2015-го по март 2018 года. Причиной отзыва является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях Mazda 3 будет выполнена замена переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, седан Mazda3 в начальной комплектации Active+ с двигателем 1,6 л (104 л.с.) в настоящее время предлагается от 1 млн 243 тыс. рублей. Максимально оснащенный вариант Exclusive с двигателем 1,5 л (120 л.с.) обойдется в 1 млн 421,3 тыс. рублей. Хэтчбек Mazda3 на российском рынке представлен в единственной комплектации Active+ и предлагается к продаже за 1 млн 334 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания Mazda планирует начать продажи в России новой Mazda3, мировая премьера которой состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель представлена в двух версиях – хэтчбек и седан. В основе Mazda3 новая архитектура SKYACTIV-Vehicle. Силовые агрегаты представлены двигателями последнего поколения из линеек SKYACTIV-X, SKYACTIV-G и SKYACTIV-D.