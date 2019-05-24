ГосДума запретит водителям такси работать сверхурочно

В ГосДуме в рамках профильного комитета продолжают обсуждать возможности контроля над такси и агрегаторами этого сервиса. «Если сравнить тот законопроект, который мы принимали в первом чтении (в декабре - авт.), и тот, что мы имеем сейчас, ко второму, я могу сказать, что это очень обновлённый закон. В нем совершенно другие понятия о легковом такси, мы пишем новые требования и новые правила», - рассказал РИА Новости Евгений Москвичев, глава Комитета по транспорту и строительству.

Он пояснил, что на данном этапе обсуждений предлагается все автомобили такси оборудовать системой ГЛОНАСС и получить возможность контролировать маршрут водителя на пути из пункта А в пункт Б. Кроме того, у каждого водителя такси может появиться персональная карта, которая будет фиксировать время, проведенное им за рулем. Полученные данные по режиму труда и отдыха таксистов предлагают собирать в единую систему, и как только человек выработает свою норму часов (допустим, 8 часов в день) - сев снова за руль, «сверхурочно», он уже не сможет никуда поехать. В комитете также есть предложение - запретить работу в такси зарубежным агрегаторам и компаниям.

Напомним, что наведение порядка в своих такоспарках волнует и сами компании, организующие услуги пассажирских перевозок. Так, в апреле компании «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» взялись тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей. Процесс запустили в Москве, Московской области и в Ярославле.



А еще раньше, в ферале 2019 года, глава ГИБДД Михил Черников рассказывал, что в отношении водителей такси и технического состояния их автомобилей продумывается новая система учета и контроля, которая должна заработать уже в этом году. Речь шла о создании системы, позволяющей производить пакетную выгрузку из базы данных по водителям. Правда, тогда упор был на выявление в реестре водителей, лишенных водительских прав и автомобилей, не прошедших ТО. Предполагалось, что система сможет также контролировать незаконные перевозки.