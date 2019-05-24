GM открыл первый шоу-рум Cadillac и Chevrolet на Урале

Компания General Motors открыла в Челябинске новый шоу-рум Cadillac и Chevrolet – «Планета Авто», ставший первым дилерским центром Cadillac и Chevrolet на территории Урало-Сибирского Федерального округа, а также самым большим в России, построенным по новым стандартам бренда.

Как сообщает пресс-служба GM Россия, общая площадь шоу-рума составляет 650 кв.м и размещает весь модельный ряд General Motors, представленный в России во всех комплектациях: Cadillac Escalade, Cadillac XT5, Cadillac CT6, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Traverse, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette. Помимо стандартных услуг по продаже, обслуживанию автомобилей и трейд-ин, клиенты Cadillac и Chevrolet могут воспользоваться новыми программами со сниженными процентными ставками Cadillac Finance и Chevrolet Finance, которые были запущены в апреле 2019 года для физических лиц в России.

«Новый шоу-рум открыт совместно с нашим стратегическим партнером «Планета Авто» в ответ на рост потенциала для продаж автомобилей наших брендов в Уральском регионе», – отметил генеральный директор General Motors Россия Эктор Вилларреал.

Напомним, по итогам первого квартала 2019 года американский автоконцерн General Motors увеличил продажи своих марок Cadillac и Chevrolet в России и СНГ на 38%. Так, в отчетный период было реализовано 192 премиальных внедорожника Chevrolet – на 78% больше, чем в прошлом году. Продажи автомобилей Cadillac выросли на 16% и составили 228 единиц. Как отмечается, Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade стали лидерами продаж соответствующих брендов. Более трети продаж Chevrolet составили большие внедорожники. Почти две трети продаж Cadillac – модели люксовых внедорожников.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2019 года российские дилеры Cadillac начнут продажи обновленного седана Cadillac CT6. Рестайлинговый среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5 готов к заказу в четвертое квартале будущего года. Тогда же дилеры начнут принимать заказы на новый крупноразмерный внедорожник Cadillac XT6. Кроме того, на четвертый квартал 2019-го намечена российская премьера нового компактного кроссовера Cadillac XT4.