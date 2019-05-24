Завтра стартует акция KIA Motors ко Дню защиты детей

С завтрашнего дня в России стартует благотворительная акция KIA Motors, приуроченная к Международному дню защиты детей. В течение недели, с 27 мая по 2 июня 2019 года, c каждого проданного автомобиля KIA в нашей стране компания будет перечислять в фонд "Подари жизнь" по 1000 рублей из своих собственных средств.

Собранная таким образом сумма пойдет в качестве адресной помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Таким образом, все клиенты, решившиеся на покупку автомобиля модельного ряда KIA в течение этой недели, тоже опосредованно, косвенно внесут свой вклад в помощь детям: чем большее число автомобилей будет приобретено – тем больше будет итоговый объем пожертвования.

Уже известно, что фонд направит эти деньги на развитие проекта "Молекулярная диагностика и мониторинг острого лимфобластного лейкоза у детей". В рамках проекта предполагается проведение лабораторной диагностики и мониторинга пациентов с этой формой лейкоза, получающих терапию в различных российских клиниках. Цель проекта - внедрение новых терапевтических подходов, повышение эффективности лечения и снижение частоты тяжелых побочных эффектов. Врачи надеются излечивать до 95% таких детей.

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