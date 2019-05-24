Какие качества автомобиля россияне считают особенно важными для путешествий

Главное в путешествии на автомобиле – чтобы он имел качественную подвеску, изменяемый клиренс, экономичный двигатель и полный привод. К такому выводу пришли специалисты ГК «АВИЛОН» в ходе исследования более 5,5 тысяч клиентских заказов.

Около 30% участников покупательского опроса среди обязательного оборудования автомобиля для путешествий назвали качественную пневмоподвеску для любых покрытий и неровностей и изменяемый клиренс для преодоления, в том числе, водных преград.

Примерно каждый пятый (около 20%), отправляясь в поездку на длительное расстояние, ценит комфортное вождение по дороге и бездорожью, предсказуемое поведение автомобиля на любых скоростях и при любых погодных условиях, а также маневренность и устойчивость. Поэтому при выборе транспортного средства для путешествий автотуристы указали, что обращают внимание на наличие полного привода, экономичного и надёжного двигателя. Коробку передач они хотели бы видеть с плавным и быстрым переключением скоростей.

Комфорт внутри салона считают обязательным для путешествия также 20% участников исследования. Они хотели бы иметь просторный салон и комфортные сидения, обеспечивающие водителю и пассажирам хороший панорамный обзор, а также большой багажник.

Примерно каждый седьмой (15%) указал в качестве важного оборудования для дальней поездки наличие специальных систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, навигатор, а также системы удержания на полосе, экстренного торможения и мониторинга «слепых» зон.

В качестве дополнительных желательных опций 10% автотуристов (каждый десятый) назвали розетки и usb-порты, развлекательные музыкальные системы, системы кондиционирования и освещения. Небольшой процент (5%) любителей рыбалки указали, что автомобиль должен быть оснащен набором аксессуаров для их хобби.

Аналитическая служба группы компаний "АВИЛОН", который имеет в своем портфеле 28 автомобильных брендов - как люксовых, так и премиальных, и массовых марок – решила выяснить, какие же автомобили (с разбивкой на модели) больше других отвечают требованиям путешественников. И получили следующие результаты:

- В массовом сегменте - наибольшей популярностью у россиян пользуются Volkswagen Teramont и Multivan, Hyundai Santa Fe и H-1, Ford Explorer, которые отметили свыше 30% любителей дальних поездок.

- В премиум-сегменте 25% клиентов к категории самых подходящих моделей для дальних поездок относят Audi Q7, Land Rover Discovery 5, BMW-6 Grand Turismo, Mercedes GLS и V-класс, Maserati Levante, Jeep Grand Cherokee, Chevrolet Traverse и Chrysler Pacifica.

- В люксовом сегменте для поездок на дальние расстояния, как оказалось, до 25% клиентов выбирают Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

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