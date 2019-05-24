Почему европейскому автопрому так нужен сильный Евросоюз?

В эти дни в Европе проходят выборы в Европейский парламент, и миллионы европейцев могут оказать влияние на развитие Европейского Союза в следующие пять лет. В связи с этим генеральный секретарь Европейской Ассоциации Автопроизводителей (АСЕА) Эрик Джоннаерт (Erik Jonnaert) обратился к избирателям с посланием, в котором подчеркнул, что без единой Европы невозможно сколько-нибудь качественное развитие автомобильной промышленности. В своем докладе г-н Джоннаерт выделил четыре основных принципа, определяющих взаимосвязь ЕС и автопрома.

Во-первых, это единый рынок, где свободно перемещаются товары, услуги, люди и капитал. Во-вторых, это сами автопроизводители, которые ежегодно экспортируют ТС на сумму более чем 90 млрд евро, что в свою очередь создает и поддерживает десятки рабочих мест по всей Европе.

Кроме того, Эрик Джонаерт напомнил о 13,3 миллионах европейцев, чья работа зависит от автомобильного сектора. В ближайшее время именно высокая квалификация этих людей обеспечит переход автопрома на новые цифровые технологии и энергоносители. Сегодня 3,4 миллиона высококвалифицированных рабочих мест в автомобилестроении составляют более 11% от общего числа занятых в ЕС.

Наконец, не менее важными для автомобильной отрасли являются общие правила и стандарты, которые применяются во всех 28 государствах-членах ЕС.

«Все это возможно только при наличии единого, сильного, хорошо функционирующего Европейского союза», - подчеркнул г-н Джоннаерт.