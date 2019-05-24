Кроссоверы Changan доступны со скидкой по программе трейд-ин

Компания Changan запустила в России обновленную программу Trade-in, которая будет действовать с 23 мая до 31 июля.

Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в представительстве Changan, при обмене старого автомобиля на новый можно сэкономить до 100 тыс. рублей. В этом случае клиенту предлагается сдать в счет оплаты за новый переднеприводный кроссовер CS75 любой автомобиль Changan с пробегом. При покупке полноприводной версии выгода составит 80 тыс. рублей. Если по программе Trade-in приобретать компактный CS35, он обойдется дешевле на 50 тыс. рублей. Впрочем, оставить в автосалоне можно и автомобиль любой другой марки – в этом случае скидки составят 80, 50 и 40 тыс. рублей соответственно.

Напомним, в настоящее время цены на Changan CS35 варьируются от 819,9 до 949,9 тыс. рублей. Флагманский кроссовер CS75 стоит от 1 млн 329 тыс. 900 до 1 млн 499 тыс. 900 рублей. По итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Changan реализовали 342 автомобиля – это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в компании Changan Motors Rus, в 2019 году стратегия продвижения бренда Changan на российском рынке будет сфокусирована на импорте автомобилей из Китая и реализации кроссоверов CS35 (800 шт.) липецкой сборки 2018-2019 годов выпуска. Так, в планах компании поставка полноразмерных кроссоверов Changan CS75 (500 шт.). Также ведется работа над сертификацией и ввозом пилотной партии кроссоверов Changan S111 (200 шт.) во второй половине 2019 года. В 2020 году Changan планирует расширить модельный ряд в России, добавив к существующим CS35, CS75 и S111 автомобили класса MPV и несколько новых SUV (CS55, CS95 и т.д.).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».