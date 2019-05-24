Dacia Duster в апреле стал лидером среди кроссоверов в Европе

Компактный внедорожник Dacia Duster по итогам апреля вошел в десятку самых продаваемых моделей в Европе, показав при этом наибольший рост спроса. В результате Duster стал лидером в сегменте SUV на европейском авторынке.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 35452 реализованных машины (-9,6%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи увеличились на 9% до 29998 автомобилей. Третий результат показал Volkswagen Polo – реализация этой модели составила 22637 единиц, что на 14,5% ниже показателя годичной давности. Далее идет Ford Focus, на котором остановили свой выбор 20720 европейских покупателей (+11,1%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia Sandero, разошедшийся тиражом 20292 экземпляра (+5,1%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 208 (19983 шт., -4,6%), Skoda Octavia (19673 шт., +5,6%), Ford Fiesta (19341 шт., -18,5%), Citroen C3 (18916 шт., +11,3%) и Dacia Duster (18593 шт., +30%).