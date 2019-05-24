За 4 года минимальная цена на LADA Granta выросла на 123,3 тыс. руб.

Самый бюджетный автомобиль российского рынка, седан LADA Granta, появился в продаже более 8 лет назад – в ноябре 2011 года. Тогда цена за его базовую комплектацию Стандарт составляла всего 229 тыс. руб.

Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цены на LADA Granta за последние 4 года, начиная с января 2015, и выяснили, что за это время минимальная цена модели выросла на 123 300 рублей.



Сегодня седан Lada Granta 2019 года можно приобрести по цене 434 900 руб. за базовую комплектацию Standard до 624 800 руб. за максимальную комплектацию Luxe.

Благодаря своей доступной стоимости, LADA Granta остается самой востребованной моделью в России: в апреле ее продажи составили 12 652 единицы, показав рост почти на 70% по сравнению с апрелем 2018 года. А всего за 4 месяца текущего года было продано более 41 тысячи этих автомобилей, что на 47% больше, чем в январе – апреле прошлого года.



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