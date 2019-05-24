Рынок новых электромобилей в апреле вырос в 2 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле обладателями новых электромобилей стали 26 жителей нашей страны. По сравнению с апрелем прошлого года, когда было реализовано 12 электрокаров, этот рынок вырос практически в 2 раза. Понятно, что такие штучные продажи не оказывают сколько-нибудь значимого влияния на рынок легковых автомобилей вцелом и в данном случае для экспертов более важны тенденции, чем объемы.

С момента появления на российском рынке (в декабре 2018 года) и до настоящего времени, кроссовер Jaguar I-Pace занимает лидирующие позиции в продажах электромобилей. В апреле обладателями этой модели стали 11 россиян. Прежний лидер, Nissan Leaf, занимает вторую строчку с результатом в 7 реализованных экземпляров (всего на 1 больше, чем год назад). За ним следует кроссовер Tesla Model X, который в апреле выбрали 4 жителя нашей страны. Кроме них, россияне приобрели ещё 2 электрокара Renault Twizy и по 1 седану от Tesla: Model S и Model 3.

В региональной разбивке рынка новых электромобилей лидирует Москва – за апрель текущего года в столице стало на 9 таких машин больше. По 2 электрокара отправились в Подмосковье, Приморскую и Хабаровскую области. Ещё в 11 регионах России приобретено по 1 электромобилю.

Возможно, скоро модельный ряд электромобилей в России пополнится новыми автомобилями. Напомним, недавно стало известно, что в Тольятти налаживают производство городских электромобилей ZETTA. Уже есть первые фото с производственных конвейеров.