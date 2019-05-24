KIA Rio – самый распространенный автомобиль в Подмосковье

Ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили самые распространённые автомобили в Московском автопарке на начало текущего года, а теперь приводят аналогичный рейтинг для соседнего Подмосковья.

В отличие от Москвы, где по численности автомобилей в парке на первое место вышел Hyundai Solaris, на дорогах Московской области чаще других можно встретить другого «корейца» - KIA Rio. По состоянию на 1 января 2019 года таких автомобилей в Подмосковье насчитывалось 72,9 тыс. единиц. На втором месте оказывается отечественная LADA-2107 (71 тыс. шт.). Далее в рейтинге следуют ещё две иномарки: корейский Hyundai Solaris (68,9 тыс. шт.) и американский Ford Focus (68 тыс. шт.). Ну, а замыкает пятёрку лидеров ещё один представитель вазовской «классики» - «шестёрка» (51,9 тыс. шт.).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых распространённых автомобилей Подмосковья вошли: Renault Logan (48, 9 тыс. шт.), отечественные LADA-2104 (46,5 тыс. шт.) и LADA 2105 (45,5 тыс. шт.), Skoda Octavia (42,7 тыс. шт.) и LADA 2109 (42,1 тыс. шт.).

В целом же на начало года в автопарке Московской области насчитывается более 2,7 млн легковых автомобилей.