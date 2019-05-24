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Ford Focus – самый распространённый автомобиль в Санкт-Петербурге

Ford Focus – самый распространённый автомобиль в Санкт-Петербурге

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на начало 2019 года в Санкт-Петербургском автопарке числится более 1,7 млн легковых машин.

Самым распространённым автомобилем в Северной столице является Ford Focus, обладателями которого являются 50,8 тыс. жителей города. На втором месте находится Hyundai Solaris (39,2 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Volkswagen Polo (35,4 тыс. шт.).

Далее в рейтинге наиболее распространённых автомобилей в Санкт-Петербурге следуют KIA Rio (34,7 тыс. шт.), Skoda Octavia (33,5 тыс. шт.) и Renault Logan (30,9 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 попали две отечественные модели: вазовские «семёрка» (29 тыс. шт.) и «шестёрка» (25,4 тыс. шт.).
На девятом месте расположился Volkswagen Passat, численность автомобилей которого к началу 2019 года достигла 23,1 тыс. единиц. Замыкает рейтинг Opel Astra с результатом 22,9 тыс.  автомобилей.

Отметим, что ранее эксперты составили аналогичный рейтинг по московскому автопарку, где самым распространённым автомобилем в столице является Hyundai Solaris.

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, источник: www. autostat.ru

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