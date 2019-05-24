Новая версия Яндекс.Авто появится осенью

Компания Яндекс представила новую версию Яндекс.Авто, которая выйдет осенью этого года. В дополнение к навигации и мультимедийным функциям в ней появится связь с системами автомобиля и возможность взаимодействовать с машиной через смартфон. Новая версия будет доступна в бортовых компьютерах Яндекса, сообщает пресс-служба компании.

Новая версия Яндекс.Авто сможет обрабатывать информацию от различных систем автомобиля. Так, она будет учитывать пройденный путь и углы поворота колес – это позволит точно определять местоположение машины и вести по маршруту даже при отсутствии спутникового сигнала, например в туннеле.

Взаимодействовать с автомобилем можно будет дистанционно – подойдет обычный смартфон. С его помощью водитель сможет открыть машину, запустить двигатель, чтобы прогреть салон в мороз, или включить кондиционер летом. Все функции будут также доступны в голосовом режиме – достаточно попросить Алису.

Маршрут, который уже проложен в Навигаторе, не придется строить заново на экране бортового компьютера: он перенесется автоматически. Необязательно будет запоминать точное место, где припаркована машина, – его всегда можно будет посмотреть на карте. Если же случится так, что машину перемещают или эвакуируют, Яндекс пришлет уведомление.

Новая версия Яндекс.Авто получит и другие полезные функции. Так, например, через сервис Яндекс.Заправки можно будет оплатить топливо, не выходя из машины. Остановившись в платной зоне, водителю не придется выяснять ее номер или искать терминал – автомобиль сам оплатит и вовремя завершит парковку.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Яндекс стала официальным поставщиком ПО для мультимедиа-систем, которые будут устанавливаться на автомобили Renault, Nissan и АВТОВАЗа. По условиям соглашения, Яндекс будет устанавливать на автомобили мультимедийную систему Яндекс.Авто на этапе конвейера. В течение ближайших пяти лет планируется встроить Яндекс.Авто в более 2 млн автомобилей Renault, Nissan и LADA.

Яндекс уже сотрудничает со многими участниками автомобильного рынка и встраивает Яндекс.Авто в новые автомобили, например Toyota и Chery. В числе партнеров компании также KIA, Hyundai, Jaguar Land Rover и другие автопроизводители. Бортовой компьютер Яндекс.Авто можно купить отдельно и установить вместо штатной мультимедийной системы на некоторые модели Volkswagen, Skoda, Toyota и других машин.