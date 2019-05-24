Geely открыла научно-исследовательский центр в Германии

Компания Geely открыла новую научно-исследовательскую лабораторию в Германии. В ее стенах специалисты будут проектировать перспективные силовые установки, а также развивать технологии мобильности следующего поколения, сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя.

Новый комплекс The Geely Auto Technical Deutschland (GATD) в ближайшие несколько лет собирается привлечь к работе порядка 300 инженеров, поскольку компания намерена расширить свое присутствие в сегменте экологичных и полностью электрифицированных автомобилей.

Лаборатория GATD будет уделять особое внимание разработке электромобилей премиум-класса, дополняя исследования, которые уже ведутся в других научно-исследовательских институтах Geely. В частности, в ведущем институте Geely Research Institute в Ханчжоу, а также в других центрах Geely, расположенных в Великобритании и Германии. Сейчас в Geely Auto Group работают более 20 тыс. инженеров, из которых более 2500 заняты в области изучения новых энергетических технологий.

Новый исследовательский проект будет работать под руководством вице-президента и директора по технологиям Geely Auto Group Фэн Цин Фэна. По его словам, технологии, разработанные в GATD, ускорят темп развития всех наших брендов, которые продолжают совершенствоваться в сфере электрификации, автономности и новых коммуникационных возможностей.