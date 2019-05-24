Определены самые распространенные LCV в России

По состоянию на начало 2019 года в российском автопарке числится более 4,1 млн легких коммерческих автомобилей (LCV). Такие данные получили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчёта «Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России».

Изучая структуру российского парка LCV, эксперты определили самые распространённые в нём модели. Так, первую тройку образуют представители отечественной марки GAZ, на долю которой приходится более 40% от всего парка (1,7 млн шт.). На первой строчке - GAZ 3302 с показателем 876 тыс. машин, далее следуют GAZ 2705 (251,3 тыс. шт.) и GAZ 3221 (250,6 тыс. шт.).

Четвёртым в рейтинге идёт УАЗ-3909 (216 тыс. шт.). Отметим, что на легкие коммерческие автомобили Ульяновского автозавода приходится одна шестая часть российского парка LCV (667,1 тыс. шт.).

Самой распространенной иномаркой в российском парке LCV является Ford Transit, занимающая пятую строчку в общем зачёте. На начало 2019 года в России было зарегистрировано 152,9 тыс. таких автомобилей.

Далее следуют ещё два представителя Ульяновского автозавода: УАЗ-3962 (146,7 тыс. шт.) и УАЗ- 3303 (135,2 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 легких коммерческих машин попадают: Volkswagen Transporter (117,4 тыс. шт.), GAZ «Газель» NEXT (115,8 тыс. шт.) и УАЗ-2206 (113 тыс. шт.).

Показатели остальных моделей легкой коммерческой техники, входящих в российский парк, составляют менее 100 тыс. единиц.