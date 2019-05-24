«Авилон» поставил «Делимобилю» 150 автомобилей Smart

Автомобильная группа «Авилон» передала федеральному оператору каршеринга «Делимобиль» 150 автомобилей марки Smart. Теперь в парке компании появились двухместные компактные Smart fortwo и четырехместные Smart forfour, которые уже доступны пользователям сервиса в Москве. Помимо продажи «Делимобилю» автомобилей Smart, «Авилон» также будет осуществлять сервисное обслуживание, сообщает пресс-служба дилера.

По словам гендиректора компаний «Делимобиль», «Делисамокат» и Anytime Мухита Сейдахметова, партнерство с автомобильной группой «Авилон» позволяет расширять модельные линейки как в массовом, так и в люксовом сегменте, а также существенно увеличивать парк в кратчайшие сроки. «Ровно год назад мы закрыли самую крупную сделку на рынке каршеринга, закупив 3 тыс. машин ранее не представленных ни у одного оператора. В конце осени и зимой благодаря «Авилону» серьезно расширили наш премиальный сегмент, снова представив новинки для рынка», – рассказал Мухит Сейдахметов.

На текущий момент автопарк «Делимобиль» и Anytime составляет более 8,5 тыс. автомобилей, а сутки суммарно совершается более 45 тыс. поездок. Клиентская база уже превысила 2 млн 850 тыс. пользователей.