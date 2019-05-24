Продажи новых люксовых автомобилей в апреле выросли на 12%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в апреле 2019 года составил 172 единицы, что на 12,4% больше, чем год назад. Эксперты отмечают, что падение в этом рыночном сегменте, которое продолжалось три месяца подряд (причем в феврале и марте имело двузначный показатель), наконец закончилось. В апреле показали рост большинство марок, которые мы традиционно относим к люксовым - за исключением Mercedes-Benz Maybach S-Class и Maserati, которые ушли в "минус" (-32,9% и -28% соответственно).

Бестселлером традиционно остается Mercedes-Benz Maybach S-Class: в апреле на эту модель пришлось около 30% от общего объема рынка люксовых машин, что в количественном выражении соответствует 53 экземплярам. На второй строчке с результатом в 51 автомобиль расположилась марка Bentley. Далее следуют Lamborgini и Rolls-Royce, реализованные в одинаковом количестве - по 20 экземпляров. С минимальным отрывом от них идет Maserati (18 шт.). Также россияне в прошлом месяце приобрели 6 Ferrari и 4 автомобиля Aston Martin.

Половину новых люксовых машин в апреле купили жители российской столицы (50,1%), что эквивалентно 87 единицам. Почти каждый десятый такой автомобиль получил прописку в Подмосковье (22 шт.). В Санкт-Петербурге этот показатель составил 20 экземпляров, в Краснодарском крае – 8, в Свердловской и Ростовской областях – 4, на Камчатке и в Новосибирской области – 3. По две таких машины отправились в Приморский край, Республику Татарстан, Нижегородскую и Липецкую области, по одному – еще в 13 субъектов РФ.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».