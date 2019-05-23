Nissan назвал лучших дилеров в России

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» подвела итоги работы дилерских центров и назвала лучшие дилерские предприятия по итогам 2018 года. На протяжении 2018 финансового года за награды боролись 132 дилерских центра Nissan и 64 центра Datsun на территории России и Белоруссии, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Призерами Глобальной премии Nissan (Global Award) стали 5 дилерских центров: Рольф (Москва), Союз-Т (Тверь), Эксперт СВ (Новосибирск), Аврора-Авто (Санкт-Петербург) и Марка (Вологда). Вручение призов состоится в июне, в рамках визита представителей призеров на матч финала Лиги Чемпионов в Мадриде.

Также в Москве состоялось вручение призов Национальной премии Nissan (National Award). Победителями стали Союз-Т (Тверь), Эксперт СВ (Новосибирск), Аврора Авто (Санкт-Петербург), Марка (Вологда), Динамика (Сыктывкар), У-Сервис+ (Москва), Автомир (Архангельск), Авторитет-Авто+ (Владивосток), Драйв Моторс (Минск).

«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» наградила дипломами лучших дилеров в основных направлениях бизнеса: продажи, послепродажное обслуживание, качество обслуживания клиентов, Nissan Finance. Названы и награждены дипломами победители по основным направлениям бизнеса бренда Datsun: продажи, послепродажное обслуживание, качество обслуживания клиентов, Datsun Finance.

Призерами Nissan по направлению продажи стали Чита Моторс (Чита), Лаки Моторс (Екатеринбург), Ключавто (Краснодар), КорсГрупп (Тула), Мэйджор Авто (Москва) и АСТ-Моторс (Оренбург). Лучшими дилерами Nissan по направлению послепродажное обслуживание признаны Рольф (Москва), Авторай-Центр (Ульяновск) и АСТ-Моторс (Оренбург). Победителем в номинации качество обслуживания клиентов стала Марка (Санкт-Петербург). Призеры Nissan по направлению Nissan Finance – Аврора Авто (Санкт-Петербург), Авторай-Центр (Ульяновск), Евразия Центр (Омск) и Нижегородец (Нижний Новгород).

Среди дилеров Datsun победу в номинации продажи одержали Арконт (Волгоград), Марка (Казань), АвтоСпецЦентр (Москва), ГК Ключавто и Мэйджор Авто (Москва). Лучшими дилерами Datsun по направлению послепродажное обслуживание признаны Авторай-Центр (Ульяновск), Эксперт СВ (Самара) и АСТ-Моторс (Оренбург). Победителем в номинации качество обслуживания клиентов стал СК-Моторс (Сургут). Призеры Datsun по направлению Datsun Finance – СТК-Центр (Санкт-Петербург), АвтоПремьер-М (Уфа) и Евразия Центр (Омск).

Напомним, премии проводятся с 2012 года. Победители прошедшего года были анонсированы на дилерской конференции в мае 2019 года. Результаты подводятся по сводному показателю, включающему в себя достижения в продажах, в послепродажном обслуживании и в качестве обслуживания клиентов.

На сегодняшний день на территории России и Белоруссии 132 дилерских центра Nissan и 64 центра Datsun осуществляют продажу новых автомобилей модельного ряда Nissan, оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним, проводит полное техническое обслуживание и ремонт, включая гарантийный и постгарантийный.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года Nissan Group в России реализовала 106 тыс. 138 автомобилей марок Nissan, Infiniti и Datsun, что соответствует уровню предыдущего года. Общая доля рынка составила 5,9%. В 2018 году компания представила на российский рынок несколько новых моделей (Nissan X-Trail, Infiniti QX50, Infiniti QX80), достигла рекордных объемов производства на своем заводе в Санкт-Петербурге, развивала и усовершенствовала дилерскую сеть. Сегодня Россия является одной из немногих стран в мире, где представлены все три бренда компании.