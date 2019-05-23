Skoda представила новый Superb Scout

Компания Skoda впервые представила модификацию Scout для своей флагманской модели Superb.

Как сообщает пресс-служба чешской марки, помимо полноприводной трансмиссии стандартное оснащение новинки включает защитные элементы кузова, 18-дюймовые колесные диски Braga, пакет для плохих дорог с увеличенным на 15 мм клиренсом и фирменный дизайн интерьера в стиле Scout. Кроме того, эксклюзивно для модификации предлагается новый цвет кузова Tangerine Orange.

Для Skoda Superb Scout предлагаются самые мощные бензиновый и дизельный двигатели. Дизельный мотор 2.0 TDI развивает максимальную мощность 190 л.с. и передает крутящий момент 400 Нм на все четыре колеса через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач DSG. Бензиновый двигатель 2.0 TSI развивает максимальную мощность 272 л.с. и крутящий момент 350 Нм, сочетается с системой полного привода и 7-ступенчатой трансмиссией DSG.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России продажи обновленного Skoda Superb начнутся в третьем квартале 2019 года. А флагманский Scout ожидается у нас уже в будущем году, после дебюта в Европе, который состоится в начале 2020 года.

По итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 450 автомобилей флагманской модели Skoda Superb. Автомобиль предлагается в России с бензиновыми моторами рабочим объемом 1,4, 1,8 и 2,0 литра мощностью от 125 до 280 л.с. Трансмиссии – 6-ступенчатая механическая коробка передач или «робот» DSG с двумя сцеплениями. Цены на лифтбек начинаются от 1 млн 643 тыс. рублей. Универсал Superb обойдется минимум в 1 млн 852 тыс. рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».