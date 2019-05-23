Hyundai Solaris – самый распространённый автомобиль в парке Москвы

В ходе подготовки отчёта «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России», специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование московского автопарка и составили ТОП-10 самых распространённых в столице автомобилей по состоянию на начало 2019 года.

Согласно результатам исследования, в московском автопарке числится немногим более 3,7 млн автомобилей. Самым распространённым из них является Hyundai Solaris, обладателями которого являются почти 86 тыс. москвичей. На второй строчке – Ford Focus, которых в Москве насчитывается в количестве 85,8 тыс. шт. Тройку лидеров в предпочтениях жителей столицы замыкает KIA Rio (79,6 тыс. шт.). За ним следуют ещё две иномарки: чешский Skoda Octavia (72,1 тыс. шт.) и немецкий Volkswagen Polo (59 тыс. шт.).

Кроме них, в ТОП-10 самых распространённых автомобилей в Москве попали отечественные «семёрка» (56,3 тыс. шт.) и «шестёрка» (54,5 тыс. шт.) марки LADA. На восьмой строчке – японский внедорожник Nissan X-Trail (50,9 тыс. шт.). Замыкают рейтинг ещё два представителя вазовской «классики»: «пятёрка» (50 тыс. шт.) и «четвёрка» (48,4 тыс. шт.).