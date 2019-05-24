Итальянский авторынок в апреле вышел «в плюс»

Автомобильный рынок Италии в апреле снизился на 1,5% до 172712 машин. Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые после семи месяцев падения спроса, констатируют в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA). По итогам четырех месяцев 2019 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 4,6% и составила 712796 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в апреле реализовал 29612 машин (-0,4%). Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 5,4% до 15237 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 10928 автомобилей (-8,1%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (10195 шт., +6,8%) и Opel (9964 шт., +21,7%).