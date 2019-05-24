Renault в апреле увеличила продажи в России на 5%

Российские дилеры Renault в апреле реализовали 12543 автомобиля – на 5% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2019 года продажи Renault на российском рынке составили 41892 машины, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,8%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России вновь стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3620 потребителей (+3%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero, разошедшийся в количестве 3263 единицы (+23%). Третий результат среди моделей Renault показал седан Logan – 3204 реализованных автомобиля (+8%). Продажи кроссоверов Kaptur составили 2288 машин, что на 6% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Renault начали продажи кроссовера Renault Kaptur 2019 модельного года. Автомобиль получил улучшения во всех комплектациях, при этом цены на обновленный кроссовер остались без изменений. Так, Kaptur 2019 модельного года предлагается в четырех комплектациях (Life, Drive, Style, Extreme) и в лимитированной серии Play по цене от 944 тыс. рублей за версию с 1,6-литровым двигателем (114 л.с.) в паре с механической коробкой передач. Стоимость кроссовера c бензиновым двигателем 2,0 л (143 л.с.) стартует от 1 млн 139 тыс. 990 рублей.

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