23.05.19 Прочитали 335 раз

«Дервейс» может начать сборку автомобилей Ravon

«Дервейс» может начать сборку автомобилей Ravon

Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы
Все готовые отчёты

Проект сборочного производства автомобилей Ravon на заводе «Дервейс» утвержден в рамках экономического сотрудничества России с Республикой Узбекистан. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, по словам которого производство автомобилей Ravon в Черкесске может начаться во втором полугодии. В настоящее время «Дервейс» проходит процедуру сертификации производства, пишет «Российская газета».

Напомним, в  декабре 2018 года в отношении руководства компании «Дервейс» было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (319,3 млн рублей). В связи с этим производство на заводе «Дервейс» было прекращено, а производители Lifan и Chery начали поиск новых производственных площадок в России.

В свою очередь, с весны прошлого года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия на для запуска новых моделей и сопутствующим ростом капитальных расходов. На сегодняшний день продажи автомобилей Ravon на российском рынке не возобновлены.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство дервейс ravon

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Узбекский бренд Ravon может наладить сборку в России

15 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в 2018 году

14 января 2019

Вся инфографика
 