«Дервейс» может начать сборку автомобилей Ravon

Проект сборочного производства автомобилей Ravon на заводе «Дервейс» утвержден в рамках экономического сотрудничества России с Республикой Узбекистан. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, по словам которого производство автомобилей Ravon в Черкесске может начаться во втором полугодии. В настоящее время «Дервейс» проходит процедуру сертификации производства, пишет «Российская газета».

Напомним, в декабре 2018 года в отношении руководства компании «Дервейс» было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (319,3 млн рублей). В связи с этим производство на заводе «Дервейс» было прекращено, а производители Lifan и Chery начали поиск новых производственных площадок в России.

В свою очередь, с весны прошлого года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия на для запуска новых моделей и сопутствующим ростом капитальных расходов. На сегодняшний день продажи автомобилей Ravon на российском рынке не возобновлены.