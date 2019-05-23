Эксперты ожидают дальнейшего падения российского авторынка

После почти двух лет непрерывного роста продажи новых автомобилей в России по итогам четырех месяцев 2019-го ушли «в минус», несмотря на действие адресных госпрограмм льготного автокредитования. Ведущие автомобильные дилеры и эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», прогнозируют, что падение российского авторынка в дальнейшем продолжится, а к росту он может вернуться не раньше осени.

По мнению директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, дальнейшая ежемесячная динамика авторынка будет слабо-отрицательной (в пределах от 0 до -10%). Текущий уровень месячных продаж (140-150 тысяч) соответствует нынешнему состоянию экономики, которая стагнирует. Поэтому ожидать значительных колебаний рынка вверх или вниз пока не стоит.

В свою очередь, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин прогнозирует, что по итогам 2019 года российский авторынок останется на уровне прошлого года, возможно сократиться на 5-6%. Вряд ли стоит ожидать существенный рост и в будущем году, скорее, даже стоит ориентироваться на 2021-2022 гг. «Роста рынка мы пока не ожидаем, поскольку в стране сейчас нет глобальных программ, которые могли бы стимулировать спрос, таких как ЧМ по футболу, Олимпийские игры и пр. Возможны положительные сдвиги осенью, но резкого восстановления спроса ожидать не стоит, если только расходы государства не перераспределятся в сторону глобальных программ стимулирования авторынка», – говорит он.

В компании «Рольф» ожидают уверенного перехода авторынка на положительную территорию не раньше осени. При этом согласно базовому прогнозу «Рольфа» на 2019 год, рынок останется на рубежах предыдущего года, то есть динамика продаж новых автомобилей составит 0%.« Ключевое значение для динамики продаж отдельных брендов и для рынка в целом будет иметь, во-первых, то, какие меры стимулирования покупательской активности сможет предложить правительство и, во-вторых, готовы ли будут автопроизводители запустить специальные акции для поддержки спроса на свои автомобили», – отмечает директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

Как полагает председатель Совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев, к естественному росту, не требующему господдержки, автомобильный рынок вернется, когда будет уверенно расти экономика страны, доходы населения и его покупательская способность. Пока этого не произойдет, никакого стабильного роста автомобильного рынка России не будет.

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