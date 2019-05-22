Renault объявила старт заказов на новый купе-кроссовер Arkana

Компания Renault начала прием заказов на новый купе-кроссовер Renault Arkana в лимитированной серии Edition One, который предлагается по цене 1 млн 419 тыс. 990 рублей за версию 4х2 и 1 млн 499 тыс. 990 рублей за версию 4x4. Серийное производство модели налажено на московском заводе Renault, а в продажу новинка поступит в середине лета, сообщает пресс-служба французской марки.

Renault Arkana оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Система персонализации настроек вождения Multi-Sense позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.

В оснащение Renault Arkana входят мультимедийная система Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, система объемного звука премиум-класса Bose, атмосферная подсветка Ambient light, системы помощи водителю (камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и др.).



Renault Arkana – первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV. Полностью новый рулевой механизм с электроусилителем делает комфортным управление как на высокой, так и низкой скорости, позволяет сократить усилие на парковочных скоростях на 40%, обеспечивает чистую обратную связь и изоляцию руля от вибраций и ударов при проезде неровностей.

Независимая многорычажная подвеска для версий с системой полного привода в сочетании с дорожным просветом 205 мм и отличными показателями геометрической проходимости подчеркивают внедорожный потенциал модели.

Новое поколение платформы SUV подразумевает обширное использование высокопрочных и сверхвысокопрочных марок стали – их доля в кузове автомобиля составляет 35%. В частности, у Renault Arkana по сравнению с другими моделями Renault российского производства были значительно усилены стойки кузова и структура крыши, передние лонжероны и подрамник, моторный щит, панели пола и усилители в дверях.

Помимо жесткой силовой структуры кузова, высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.

Купе-кроссовер Renault Arkana прошел полный цикл испытаний в экстремальных режимах и полностью соответствует российским климатическим и дорожным условиям. Renault рассчитывает получить максимальный рейтинг в независимых краш-тестах по методике ARCAP.

Напомним, предсерийный Renault Arkana был представлен на Московском автосалоне в прошлом году. Стоит отметить, что Россия станет первой страной, где начнутся производство и продажи новой глобальной модели Renault, а в ее разработке принимали участие преимущественно российские специалисты.