LADA Granta в апреле - самый популярный автомобиль на Северном Кавказе

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года в республиках Северного Кавказа было реализовано 4,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером рынка новых автомобилей в СКФО (как и в четырех других федеральных округах России) стала вазовская модель LADA Granta, ее продажи выросли более, чем на четверть (+25,4%): здесь было продано 775 автомобилей Granta. Второе место занял также продукт АВТОВАЗа – LADA Vesta (-11,6%), в марте она в этом федеральном округе была лидером, но сейчас опустилась на одну позицию вниз. Далее следуют Toyota Camry (346 шт.; +61,7%) и KIA Rio (344 шт.; +1,2%), а замыкает пятерку лидеров Hyundai Solaris (223 шт.; -11,9%). В ТОП-10 модельного рейтинга на Северном Кавказе также вошли: LADA Largus (144 шт.), Volkswagen Polo (142 шт.), Hyundai Creta (124 шт.), LADA 4x4 (117 шт.) и KIA Sportage (51 шт.).

Эксперты отмечают, что на Северном Кавказе традиционно очень сильны позиции отечественной марки LADA: в апреле здесь на нее пришлось более 40% рынка новых легковых автомобилей.

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