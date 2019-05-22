Какие изменения по скоростному режиму на дорогах готовят Дума и Правительство РФ?

На данный момент ГосДума не готовит изменений по скоростному режиму на дорогах. Об этом вчера заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. «В правительстве тоже никаких поправок нет", - сказал он в комментариях «Интерфаксу».

Однако, как пояснил Лысаков журналистам, двум комитетам – комитету по транспорту и по госстроительству и законодательству – ранее были даны поручения набрать статистику в МВД по нарушениям скоростного режима водителями на величину более 20, но не более 40 км/час. Параллельно депутаты направляли запрос в Минтранс на тему, почему даже на современных скоростных дорогах России до сих пор применяются нормы 60-ых годов прошлого века.

Напомним, что вопрос изменения порога превышения скоростного режима на дорогах муссируется в нашей стране уже не первый месяц и даже не первый год. Вначале предложения касались снижения порога превышения скорости в городах до 10 км/час и повышения штрафов за нарушения скоростного режима (за превышение скорости в пределах 20-40 км/час - с 500 рублей до 3 тысяч рублей).

На данный момент позиция Думы в этих вопросах, как пояснил Лысаков, такова: необходимо провести ревизию дорог; увеличить скоростной режим на трассах (там, где это возможно); исключить на дорогах «кормушки» (когда устанавливаются знаки, предупреждающие водителя о необходимости снижения скорости в местах, где опасности нет); снизить порог превышения скорости до 10 км/час возможно, но только в городах.

По поводу последнего пункта (по снижению порога превышения скорости в городах), остается вспомнить, что совсем недавно, в марте 2019 года, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, в очередной раз высказывая свое мнение на этот счет, дал понять журналистам, что это дело решенное и даже назвал журналистам предполагаемые сроки возврата к старой законодательной норме.

Напомним также, что в апреле Правительство РФ приняло решение увеличить число дорожных камер фото и видеофиксации, а 10 дней назад объявило о намерении отстранить от этих камер частный бизнес.