Выпуск легковых автомобилей в апреле вырос на 5%

По данным Росстата, за четыре месяца 2019 года с российских конвейеров сошло 531 тыс. легковых автомобилей – это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в апреле было выпущено 147 тыс. машин, что на 5% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что «Автотор» в прошлом месяце начал производство седана KIA Cerato третьего поколения по полному циклу.

Производство грузовых автомобилей в январе-апреле составило 29,4 тыс. единиц, что на 3% ниже показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 14,3 тыс. грузовиков, что соответствует уровню 2018 года. Добавим также, что компания Hino Motors начала строительство завода по производству грузовых автомобилей в подмосковном городе Химки.



